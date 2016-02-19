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Левитирующий бонсай (Air Bonsai) называется Little star и состоит из из двух основных компонентов: левитирующего шара из мха и платформы-подставки Для активации системы база подключается...

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Не смотря на то что многие политики пытаются контролировать выбросы углерода в атмосферу, это практически никак не отражается на нашей планете. Живое стекло –...

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К появлению новой части фильма Звездные Войны (Star Wars) многие дизайнеры старались выпустить свой уникальный проект. Дизайнеры Spencer Davis и Scott Schenone представили удивительный...

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Многие используют самокаты для прогулок, но немногие их могут взять с собой в дорогу из-за их габаритов. Проект с простым названием “W” – это...

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Хаотичная, но также завораживающая система Helix  может располагаться во всю стену, а также распространяться на соседние или даже на потолок. Модульная система может быть использована...

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Через сотню лет, а может и раньше мы будем жить в космических городах и перелет между землей и марсом станет обычной рутиной. Возможно, даже...

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Каждый ножик должен быть не только функционален, но также уникален. А чтобы придать ему уникальную форму дизайнер Klivisson Campelo решил вернуться к его первоначальной...

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Несмотря на то что в магазинах представлен большой ассортимент удочек, многие не покупают их из-за их больших размеров. Помимо того, что они не удобны...

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Многие к своим домашним растениям относятся как к домашним питомцам, и чтобы придать им личную индивидуальность была разработана серия горшков – United Monsters. Помимо...

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На данный момент практически нет никакой информации о iPhone 7, но фанаты данного устройства надеются, что он станет более функциональный чем iPhone 6. Концепция...

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